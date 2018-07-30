По-летнему теплая погода ожидается в столице до конца недели

На этой неделе в Москве будет переменная облачность, без существенных осадков, столбики термометров не поднимутся выше 25-28 градусов. Существенных осадков не ожидается. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

В столице, наконец-то, установилась по-настоящему летняя погода. Сегодня температура воздуха в дневные часы составит 23-25 градусов, завтра уже немного выше — 25-27 градусов. До конца недели в столице ожидается 25-28 градусов тепла днем и 14-17 градусов ночью.