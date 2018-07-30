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По-летнему теплая погода ожидается в столице до конца недели
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По-летнему теплая погода ожидается в столице до конца недели 

Управа района Ясенево 23 минуты назад
Фото: Управа района Ясенево
На этой неделе в Москве будет переменная облачность, без существенных осадков, столбики термометров не поднимутся выше 25-28 градусов. Существенных осадков не ожидается. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
В столице, наконец-то, установилась по-настоящему летняя погода. Сегодня температура воздуха в дневные часы составит 23-25 градусов, завтра уже немного выше — 25-27 градусов. До конца недели в столице ожидается 25-28 градусов тепла днем и 14-17 градусов ночью.
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