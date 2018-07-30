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Незаконные объявления удалили с остановки «Покровская улица»
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Незаконные объявления удалили с остановки «Покровская улица» 

Управа района Некрасовка 5 часов назад
Фото: Управа района Некрасовка
Остановочный павильон «Покровская улица» привели в порядок — промыли и очистили от граффити. Работы выполнили после обращения на портал «Наш город» одного из жителей района Некрасовка.
Об устранении неполадок сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
«26.07.2018 проведены работы по промывке и очистке от несанкционированных объявлений павильона ожидания наземного городского пассажирского транспорта, расположенного на остановочном пункте «Покровская ул.», — говорится в ответе.
Напомним, что обратиться на портал «Наш город» может любой житель Москвы. (ис)
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