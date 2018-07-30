Завершается строительство станции метро «Мичуринский проспект»

Строительные работы выходят на финишную прямую. Кое-где еще слышен шум циркулярных пил и стук молотков. Но облицовка и основные работы уже завершены, передает «ТВ Центр».

"Станция находится в высокой степени готовности, идут пусконаладочные работы, комплексные испытания систем противопожарной безопасности. Если говорить о внешнем облике, то нам осталось смонтировать архитектурное освещение на фасадах станций и ждем тестовый поезд", — сообщила руководитель пресс-службы компании-подрядчика Ливия Царёва.

Еще не успела открыться, а уже стала единственной в своем роде первая полуподземная станция московского метрополитена. Звучит необычно. На самом деле, все дело в уникальной ступенчатой постройке — связано это с перепадом высот вдоль магистрали. На платформе одна стена традиционно глухая, а вот вторая — стеклянная. Там сооружают смотровую площадку, где можно будет релаксировать, глядя на зеленую парковую зону.

Необычен и дизайн станции «Мичуринский проспект». Посвящена она известному российскому биологу и селекционеру Ивану Мичурину. Вот и в оформлении — цветущие сады, с яблонями и грушами. Цветы здесь не только на стенах, но и на колоннах. Более того, они частично облицованы антивандальным покрытием. На нем не остается ни следов, ни царапин.

"Мичуринский проспект" — станция в составе нового участка Калининско-Солнцевской линии метро. Пока на этом отрезке конечная — «Раменки». Продолжения ветки на юг ждут десятки тысяч жителей, которые наконец получат метро в шаговой доступности. А в будущем «Мичуринский проспект» станет пересадочным узлом с одноименной станцией Большой кольцевой линии метро. Темпы строительства московской подземки поражают.

Работы на «Мичуринском проспекте» ведутся фактически в круглосуточном режиме. Новую станцию планируют открыть в начале сентября.

Александра Сергомасова, «ТВ Центр».