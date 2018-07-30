Растет салатовая ветка

Андрей Бочкарев. Основной этап работ по строительству станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии метро начнется в 2019 году. Об этом 29 июля сообщил руководитель Департамента строительства Москвы

Новый участок Люблинско-Дмитровской линии от станции «Селигерская» до «Лианозово» планируется открыть в 2022 году. Его протяженность составит около 3,7 километра.

Всего обещают построить две станции — «Лианозово» и «Улица 800-летия Москвы».

— В ближайшие месяцы стартуют подготовительные работы, строители приступят к освоению площадок, выносу коммуникаций, — сказал Бочкарев.