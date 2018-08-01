Андрей Бочкарев рассказал о развитии московского метрополитена

Руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев рассказал о перспективах развития самой большой кольцевой линии в мире, сообщила «Вечерняя Москва».

«Мэр Москвы Сергей Собянин уделяет особое внимание данному проекту. Большое кольцо станет основой новой транспортной схемы столицы. Рассчитываем за пять лет построить новую линию, аналогов которой в мире пока нет», — рассказал глава Департамента строительства Москвы.

В строительстве метрополитена также принимает участие компания China Railway Construction. Специалисты планируют завершить реализацию проекта к 2023 году.