Андрей Бочкарев рассказал о развитии московского метрополитена 

Руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев рассказал о перспективах развития самой большой кольцевой линии в мире, сообщила «Вечерняя Москва».
«Мэр Москвы Сергей Собянин уделяет особое внимание данному проекту. Большое кольцо станет основой новой транспортной схемы столицы. Рассчитываем за пять лет построить новую линию, аналогов которой в мире пока нет», — рассказал глава Департамента строительства Москвы.
В строительстве метрополитена также принимает участие компания China Railway Construction. Специалисты планируют завершить реализацию проекта к 2023 году.
«От второго кольца метро можно будет протянуть радиальные линии в любые точки города. Так, помимо Кожуховской линии, которая уже строится, линии придут в Новую Москву — в Коммунарку, Троицк. Планируем построить Рублево-Архангельскую линию метро. Еще одна линия протянется в район Бирюлево», — рассказал о перспективах на будущее Андрей Бочкарев.