Ещё
Андрей Бочкарев рассказал о развитии московского метрополитена
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Андрей Бочкарев рассказал о развитии московского метрополитена 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев рассказал о перспективах развития самой большой кольцевой линии в мире, сообщила «Вечерняя Москва».
«Мэр Москвы Сергей Собянин уделяет особое внимание данному проекту. Большое кольцо станет основой новой транспортной схемы столицы. Рассчитываем за пять лет построить новую линию, аналогов которой в мире пока нет», — рассказал глава Департамента строительства Москвы.
В строительстве метрополитена также принимает участие компания China Railway Construction. Специалисты планируют завершить реализацию проекта к 2023 году.
«От второго кольца метро можно будет протянуть радиальные линии в любые точки города. Так, помимо Кожуховской линии, которая уже строится, линии придут в Новую Москву — в Коммунарку, Троицк. Планируем построить Рублево-Архангельскую линию метро. Еще одна линия протянется в район Бирюлево», — рассказал о перспективах на будущее Андрей Бочкарев.
360tv.ru: последние новости
Назван срок открытия нового терминала в Шереметьеве Москвичам посоветовали плавать в водоемах с иглой и защитным чехлом для телефона Более 51 тысячи квартир сдали в Московской области в 2018 году
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью387
«Месть» Земфире и другие события дня
Борисову избил известный российский певец37
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей86
Брат сестёр Хачатурян рассказал о семье202
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:30
«Месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:31
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
В мире
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
02:28
Порошенко потребовал от России денег
Украина В мире
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
04:43
Кадыров жестко выступил после убийства журналистов
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение