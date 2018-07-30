Бесплатно проконсультироваться с врачами можно в Парке Горького 

Москвичам предлагают бесплатно пройти обследование у врача в Парке Горького. Такая услуга стала доступна с 28 июля.
Отметим, что консультации проведут в рамках проекта «Московское здоровое лето».
— Это очень удобно, потому что можно совместить поход к врачу с прогулкой в парке, — заявил руководитель Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
Отметим, что до 9 сентября шатры будут работать по выходным дням не только в Парке Горького, но и еще на десяти площадках. На официальном сайте мэра Москвы проинформировали, что горожане смогут проконсультироваться с флебологами, нефрологами, травматологами-ортопедами, педиатрами и инфекционистами.