Новые дороги разгрузят Киевское и Боровское шоссе

31 июля в Москомстройинвесте сообщили об одобрении проектов планировки двух дорог, которые снизят нагрузку на Киевское и Боровское шоссе.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект планировки участка дороги Солнцево-Бутово-Видное от Боровского до Киевского шоссе и участка дороги от Новоорловской улицы до Проектируемого проезда №389.

— В настоящее время на рассматриваемой территории идет активное строительство, в том числе таких жилых комплексов, как "Солнцево-Парк", "Переделкино Ближнее", "Рассказово". Одновременно развивается транспортная инфраструктура: ведется возведение Солнцевской линии метрополитена и продление Сокольнической линии метрополитена. В результате нагрузка на существующую улично-дорожную сеть растет, — пояснили в пресс-службе Москомстройинвеста.

По проекту, на участке дороги Солнцево-Бутово-Видное от Киевского до Боровского шоссе построят проезжую часть на шесть полос в двух направлениях. Протяженность участка составит 3,5 километра. Также будут возведены транспортные сооружения на пересечениях с Киевским шоссе, с дорогой от улицы Родниковая до магистрали Солнцево-Бутово-Видное, а также с Боровским шоссе и дорогой от улицы Новоорловской до Проектируемого проезда №389.