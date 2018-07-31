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Новые дороги разгрузят Киевское и Боровское шоссе
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Новые дороги разгрузят Киевское и Боровское шоссе 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
31 июля в Москомстройинвесте сообщили об одобрении проектов планировки двух дорог, которые снизят нагрузку на Киевское и Боровское шоссе.
Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект планировки участка дороги Солнцево-Бутово-Видное от Боровского до Киевского шоссе и участка дороги от Новоорловской улицы до Проектируемого проезда №389.
— В настоящее время на рассматриваемой территории идет активное строительство, в том числе таких жилых комплексов, как "Солнцево-Парк", "Переделкино Ближнее", "Рассказово". Одновременно развивается транспортная инфраструктура: ведется возведение Солнцевской линии метрополитена и продление Сокольнической линии метрополитена. В результате нагрузка на существующую улично-дорожную сеть растет, — пояснили в пресс-службе Москомстройинвеста.
По проекту, на участке дороги Солнцево-Бутово-Видное от Киевского до Боровского шоссе построят проезжую часть на шесть полос в двух направлениях. Протяженность участка составит 3,5 километра. Также будут возведены транспортные сооружения на пересечениях с Киевским шоссе, с дорогой от улицы Родниковая до магистрали Солнцево-Бутово-Видное, а также с Боровским шоссе и дорогой от улицы Новоорловской до Проектируемого проезда №389.
— Кроме того, планируется устройство внеуличных пешеходных переходов в районе примыкания к проектируемому продлению улицы Новоорловская, в районе проектируемого остановочного пункта общественного транспорта напротив горнолыжной школы "Столица", — добавили в пресс-службе ведомства.
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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