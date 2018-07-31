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Две новые дороги построят в Москве для снижения нагрузки на Киевское и Боровское шоссе
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Две новые дороги построят в Москве для снижения нагрузки на Киевское и Боровское шоссе 

РИАМО 44 минуты назад
Фото: РИАМО
В столице одобрили проект планировки участка дороги Солнцево-Бутово-Видное и участка дороги от Новоорловской улицы до Проектируемого проезда №389, которые должны снизить нагрузку на Киевское и Боровское шоссе, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 27 июля 2018 года одобрила проект планировки участка автомобильной дороги Солнцево-Бутово-Видное от Боровского шоссе до Киевского шоссе и участка автомобильной дороги от Новоорловской улицы до Проектируемого проезда №389 (НАО). Проект планировки был разработан за счет средств города Москвы», — говорится в сообщении.
Сейчас на рассматриваемой территории идет активное строительство, в том числе таких жилых комплексов, как «Солнцево-Парк», «Переделкино Ближнее», «Рассказово». Одновременно развивается транспортная инфраструктура: ведется возведение Солнцевской линии метрополитена и продление Сокольнической линии метрополитена. В результате нагрузка на существующую улично-дорожную сеть растет.
«Согласно проекту планировки, на участке улично-дорожной сети автодороги Солнцево-Бутово-Видное от Киевского до Боровского шоссе протяженностью 3,5 километра предусматривается строительство проезжей части на шесть полос основного движения в двух направлениях, строительство транспортных сооружений на пересечениях: с Киевским шоссе, с автодорогой от улицы Родниковая до магистрали Солнцево-Бутово-Видное, с автодорогой от улицы Новоорловская до проектируемого проезда №389, с Боровским шоссе», — добавляется в сообщении.
Кроме того, планируется устройство внеуличных пешеходных переходов в районе примыкания к проектируемому продлению улицы Новоорловская; в районе проектируемого остановочного пункта общественного транспорта напротив горнолыжной школы «Столица».
Как заключается в сообщении, проект планировки также предполагает формирование зоны автодороги от Новоорловской улицы до проектируемого проезда №389 протяженностью 2,1 километра. Эта автодорога сможет обеспечить межрайонные транспортные связи поселений Московский, Внуковское, районами Ново-Переделкино, Солнцево.
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