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На Свободном проспекте починили поврежденное ограждение
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На Свободном проспекте починили поврежденное ограждение 

Управа района Новогиреево 52 минуты назад
Фото: Управа района Новогиреево
О том, что ограждение на центральной улице района, рядом со станцией метро «Новогиреево», повреждено, сообщил на портал «Наш город» житель района Игорь Ручкин.
В самом людном месте района Новогиреево, где ежедневно тысячи людей спешит к метро, упало металлическое ограждение, отделяющее тротуар от проезжей части. На Свободном проспекте, рядом со станцией метро «Новогиреево». Большинство людей прошли мимо, но нашелся неравнодушный человек, который обратил на непорядок внимание властей, написав обращение на портал мэра Москвы «Наш город».
ГБУ «Автомобильные дороги ВАО», в чьем ведении и находятся главные дороги города, отреагировало на заявление жителя района оперативно. Поваленное металлическое ограждение было восстановлено уже на следующий день.
Официальный ответ о выполненных работах автор обращения на портал получил от руководителя ГБУ «Автомобильные дороги ВАО» А. М. Гаджиева.
Фото — Портал «Наш город.
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