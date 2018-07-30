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Москвичей пригласили на фестиваль-путешествие
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Москвичей пригласили на фестиваль-путешествие 

Управа района Якиманка 48 минут назад
Фото: Якиманка. Вчера. Сегодня. Завтра
В парке искусств «Музеон» 1 августа состоится фестиваль-путешествие. В нем поучаствуют более 100 актеров и ретромашин.
Спектакль-променад «Пробка мира» будет основан на произведениях русской литературы, рассказали на официальном сайте мэра Москвы. А еще зрители услышат реальные жизненные истории, увидят инсталляции и примут участие в перформансе.
Всех желающих ждут к 11:00 рядом с Государственной Третьяковской галерей на Крымском Валу. Для зрителей вход свободный, актерам необходимо предварительно зарегистрироваться.
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