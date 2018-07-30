Москвичей пригласили на фестиваль-путешествие

В парке искусств «Музеон» 1 августа состоится фестиваль-путешествие. В нем поучаствуют более 100 актеров и ретромашин.

Спектакль-променад «Пробка мира» будет основан на произведениях русской литературы, рассказали на официальном сайте мэра Москвы. А еще зрители услышат реальные жизненные истории, увидят инсталляции и примут участие в перформансе.

Всех желающих ждут к 11:00 рядом с Государственной Третьяковской галерей на Крымском Валу. Для зрителей вход свободный, актерам необходимо предварительно зарегистрироваться.