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За памятные фотосессии в парке Сокольники проголосовало более 1 тысячи человек
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За памятные фотосессии в парке Сокольники проголосовало более 1 тысячи человек 

Управа района Сокольники 52 минуты назад
Фото: Управа района Сокольники
Парк культуры и отдыха «Сокольники» вошел в число лучших площадок для фотосессий. «Сокольники» получил порядка 1 тысячи голосов «активных граждан».
Голосование под названием «Влюбиться в Москву: самые интересные места столицы. Часть 11» проводится на городском электронном портале «Активный гражданин». Жители столицы получили возможность определить лучшие места для проведения фотосессий. По итогам опроса на 27 июля парк «Сокольники» одержал более 1 тысячи голосов; при этом лидерами голосования являются парк «Зарядье» (3277), ВДНХ (2741), Парк имени Максима Горького и Нескучный сад (2512). Напомним, что респонденты имеют право отдать свой голос не только за парки, но и усадьбы, торговые центры и магазины, мосты и улицы.
Участниками проекта уже успели стать более 66 тысяч человек. Чтобы проголосовать за любимую площадку для фотосъемки, необходимо зарегистрироваться на официальном портале проекта.
Фото: mos.ru.
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