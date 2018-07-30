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В столице в этом году утвердят проект строительства Юго-Восточной хорды
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В столице в этом году утвердят проект строительства Юго-Восточной хорды 

Управа района Текстильщики 5 часов назад
Фото: Управа района Текстильщики
Подготовка к строительству Юго-Восточной хорды продолжает проводится в ЮВАО. Сообщается, что 2018 году проект и смета строительства дорожного объекта будут утверждены.
— Мы разделили на этапы всю трассу будущей Юго-Восточной хорды, работаем над проектом и сметой строительства, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Отметим, что в рамках рассмотрения Адресной инвестиционной программы Москвы планируется также определить сроки строительства хорды.
Добавим, что Юго-Восточная хорда пройдет от станции «Нижегородская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена, дойдет до Третьего транспортного кольца, а в далее пойдёт до «новой» Москвы.
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