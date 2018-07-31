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В Воронцовском парке в августе покажут бесплатное кино
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В Воронцовском парке в августе покажут бесплатное кино 

Вестник Бутова 2 часа назад
Фото: Вестник Бутова
Сезон бесплатного кино в Москве начнётся 1 августа, а завершится 9 сентября. В этот период в столице будет действовать 30 летних кинотеатров. Об их предстоящем открытии сообщил руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
Работать летние кинотеатры будут со среды по воскресенье. В будни фильмы можно будет смотреть с 11.00 до 22.00, а в выходные — с 10.00 до 22.00.
У нас в ЮЗАО такой летний кинотеатр планируется открыть в Воронцовском парке.
Также в Москве бесплатное кино можно будет увидеть в усадьбе Трубецких в Хамовниках, парке «Фестивальный», Парке Победы, Парке 60-летия Октября, Измайловском парке, Парк 850-летия Москвы, зоне отдыха «Тропарёво» и в ряде других мест столицы.
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