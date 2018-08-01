Пассажиропоток на МЦК в июле 2018 года вырос на 16%

Пассажиропоток на Московском центральном кольце в июле 2018 года составил 10,2 миллиона человек, это на 16% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«В июле 2018 года услугами проезда в электропоездах «Ласточка» на Московском центральном кольце воспользовались 10,2 миллиона пассажиров. Это на 16% больше, чем в июле прошлого года. Самыми популярными транспортно-пересадочными узлами стали «Площадь Гагарина» (951 тысяча пассажиров), «Ботанический сад» (640 тысяч) и «Владыкино» (600 тысяч)», — отмечается в сообщении.

В июле кольцо было одним из основных видов общественного транспорта, задействованных в Москве для перевозки болельщиков и гостей чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Для удобства пассажиров в дни поздних матчей «Ласточки» курсировали до 3 часов ночи, в отдельные дни был сокращен интервал движения между поездами. Самым популярным днем стало 11 июля — полуфинал со сборными Англии Хорватии , когда пассажиропоток МЦК превысил 400 тысяч человек.

С начала года пассажиропоток МЦК превысил 70,5 миллионов человек, что на 20,5% больше прошлогоднего показателя.

В конце июля в рамках программы ОАО «РЖД» по интеграции МЦК с радиальными направлениями железных дорог открылся новый остановочный пункт «Окружная» Савеловского направления Московской железной дороги.

В настоящее время работы по интеграции кольца развернуты на шести направлениях — Савеловском, Рижском, Ярославском, Павелецком, Курском и Горьковском. Так, на Ярославском направлении идет перенос остановочного пункта «Северянин» ближе к МЦК, такие же работы ведутся на Рижском направлении (платформа «Ленинградская»).

Также идет строительство абсолютно новых остановочных пунктов на Павелецком («Варшавская» — для интеграции с «Верхними Котлами» МЦК) и Курском направлениях («Новохохловская» — создаст связку с одноименным остановочным пунктом МЦК). Они создадут новые удобные пересадочные контуры.

На Горьковском направлении идет строительство новой станции «Карачарово», которая заменит существующий одноименный остановочный пункт и расположится ближе к МЦК, а также станет конечной и начальной точками маршрута для некоторых электричек. Это позволит не только увеличить пропускную способность на участке до Курского вокзала, но и разгрузить сам вокзал, который принимает пассажиров Курского, Горьковского, Белорусского и Рижского направлений.