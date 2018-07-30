Началось строительство оборотного тупика за станцией метро «Нижние Мневники» в Москве

МОСКВА , 30 июля. / ТАСС /. Специалисты приступили к строительству оборотного тупика за станцией «Нижние Мневники» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщается в понедельник на сайте столичной мэрии.

"Началось строительство оборотного тупика за станцией метро «Нижние Мневники» Большой кольцевой линии метро. Строители приступили к устройству ограждающих конструкций котлована тупика", — приведены на портале слова руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева

Отмечается, что в тупике, который появится в северной части Мневниковской поймы, составы будут оставаться на ночь, а также разворачиваться.

Строительство участка линии от станции «Хорошевская» до «Нижние Мневники» планируют завершить в 2020 году, длина отрезка составит 5,5 км.

БКЛ — строящаяся новая кольцевая линия Московского метрополитена. На схеме метро обозначается бирюзовым цветом и номером 11. Планируется, что в будущем она включит в себя Каховскую линию (тот же цвет на схеме, № 11А). После завершения строительства в 2020-2021 гг. станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в российской столице после Кольцевой линии и МЦК.