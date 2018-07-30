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Фотокор «Москвы За Калужской заставой» Анатолий Цымбалюк вышел в полуфинал городского конкурса
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Фотокор «Москвы За Калужской заставой» Анатолий Цымбалюк вышел в полуфинал городского конкурса 

Управа района Ясенево 1 час назад
Фото: Управа района Ясенево
Традиционный фотоконкурс «Планета Москва» проводится уже в шестой раз.проводит Департамент градостроительной политики города Москвы.
На конкурс «Планета Москва» жители столицы прислали более 1000 работ, посвященных любимому городу. Фотография А. Цымбалюка «Минимализм во дворе» вошла в 55 работ, которые участвуют в полуфинале в номинации «Архитектурная фотография». А в номинации «Москва и москвичи. Комфортный город» в полуфинал отобрали фото Анатолия Цымбалюка «Памятник Прокофьеву».
В этом году фотоконкурс стартовал 25 июля и продлится до 2 августа. В данный момент голосование проходит в социальных сетях и на портале «Активный гражданин». Голосование проводится в четырех номинациях:
«Архитектурная фотография», «Пейзаж», «Москва и москвичи. Комфортный город», «Динамика мегаполиса».
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