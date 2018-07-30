Фотокор «Москвы За Калужской заставой» Анатолий Цымбалюк вышел в полуфинал городского конкурса

Традиционный фотоконкурс «Планета Москва » проводится уже в шестой раз.проводит Департамент градостроительной политики города Москвы.

На конкурс «Планета Москва» жители столицы прислали более 1000 работ, посвященных любимому городу. Фотография А. Цымбалюка «Минимализм во дворе» вошла в 55 работ, которые участвуют в полуфинале в номинации «Архитектурная фотография». А в номинации «Москва и москвичи. Комфортный город» в полуфинал отобрали фото Анатолия Цымбалюка «Памятник Прокофьеву».

В этом году фотоконкурс стартовал 25 июля и продлится до 2 августа. В данный момент голосование проходит в социальных сетях и на портале «Активный гражданин». Голосование проводится в четырех номинациях:

«Архитектурная фотография», «Пейзаж», «Москва и москвичи. Комфортный город», «Динамика мегаполиса».