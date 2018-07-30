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В Ново-Переделкино построят новую дорогу
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В Ново-Переделкино построят новую дорогу 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
В районе пересечения Киевского шоссе с трассой Солнцево — Бутово — Видное в Ново-Переделкино построят новую дорогу, сообщает пресс-служба столичного Спорткомплекса.
На участке длиной 4,7 километра появится проектируемый проезд, который обеспечит подъезд к торговым центрам METRO Cash &Carry и «Леруа Мерлен».
Также планируется построить мост через реку Сетунь, боковой проезд вдоль Киевского шоссе и проезд на продолжении улицы Новоорловская в направлении дороги Солнцево — Бутово — Видное.
Еще один боковой проезд появится на Боровском шоссе от магистрали Солнцево — Бутово — Видное до улицы Шолохова.
По новым дорогам запустят пассажирские автобусы. Для этого там установят светофоры и остановки с заездными карманами.
Кроме того, в Ново-Переделкино готовится к открытию участок Калининско-Солнцевской линии от «Раменок» до «Рассказовки».
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