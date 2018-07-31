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В Ново-Переделкине построят новую дорогу
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В Ново-Переделкине построят новую дорогу 

Газета.Ru 12 минут назад
Фото: MosDay.ru
В районе пересечения Киевского шоссе с трассой Солнцево — Бутово — Видное в Ново-Переделкино построят новую дорогу, сообщает сетевое издание m24.ru.
На участке длиной 4,7 километра появится проектируемый проезд, который обеспечит подъезд к торговым центрам.
Также планируется построить мост через реку Сетунь, боковой проезд вдоль Киевского шоссе и проезд на продолжении улицы Новоорловская в направлении дороги Солнцево — Бутово — Видное.
Еще один боковой проезд появится на Боровском шоссе от магистрали Солнцево — Бутово — Видное до улицы Шолохова.
По новым дорогам запустят пассажирские автобусы. Для этого там установят светофоры и остановки с заездными карманами.
Кроме того, в Ново-Переделкине готовится к открытию участок Калининско-Солнцевской линии от «Раменок» до «Рассказовки».
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