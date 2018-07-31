В Ново-Переделкине построят новую дорогу

На участке длиной 4,7 километра появится проектируемый проезд, который обеспечит подъезд к торговым центрам.

Также планируется построить мост через реку Сетунь, боковой проезд вдоль Киевского шоссе и проезд на продолжении улицы Новоорловская в направлении дороги Солнцево — Бутово — Видное.

Еще один боковой проезд появится на Боровском шоссе от магистрали Солнцево — Бутово — Видное до улицы Шолохова.

По новым дорогам запустят пассажирские автобусы. Для этого там установят светофоры и остановки с заездными карманами.

Кроме того, в Ново-Переделкине готовится к открытию участок Калининско-Солнцевской линии от «Раменок» до «Рассказовки».