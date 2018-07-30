Анатолий Цымбалюк вышел в полуфинал фотоконкурса «Планета Москва-2018»

Фотокорреспондент газеты «Москва За Калужской заставой» участвует в двух номинациях конкурса, который проводит Департамент градостроительной политики города Москвы

Традиционный фотоконкурс «Планета Москва» проводится уже в шестой раз. В этом году он стартовал 25 июля и продлится до 2 августа. В данный момент голосование проходит в социальных сетях и на портале «Активный гражданин». Голосование проводится в четырех номинациях:

«Архитектурная фотография», «Пейзаж», «Москва и москвичи. Комфортный город», «Динамика мегаполиса».

На конкурс «Планета Москва» жители столицы прислали более 1000 работ, посвященных любимому городу. Фотография А. Цымбалюка «Минимализм во дворе» вошла в 55 работ, которые участвуют в полуфинале в номинации «Архитектурная фотография». А в номинации «Москва и москвичи. Комфортный город» в полуфинал отобрали фото Анатолия Цымбалюка «Памятник Прокофьеву».