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Паломнический маршрут может пройти по Москве-реке
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Паломнический маршрут может пройти по Москве-реке 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Власти столицы рассмотрят возможность организации паломнического маршрута по Москве-реке от строящегося храма в Братеево до Нагатинского затона. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба депутата Госдумы, куратора программы строительства православных храмов в Москве Владимира Ресина.
"У нас есть идея — построить пристань рядом с храмовым комплексом в честь Чуда Архангела Михаила в Северном Братеево и наладить паломнический водный маршрут по Москве-реке, до Нагатинского затона в Коломенское, может, к Ново-Спасскому монастырю. Это будет интересно паломникам, приезжающим в Москву с целью ознакомиться с историей города, его святыми местами. Это будет интересно и захожанам, если этот новый маршрут будет включен и в другие водные туристические маршруты столицы", — приводятся в сообщении слова настоятеля прихода протоиерея Иоанна Холкина.
В пресс-службе отметили, что Владимир Ресин поддержал данное предложение.
"В конце августа он проведет совещание с привлечением представителей городских властей, префектуры, управы, в том числе сотрудников двух городских ведомств — департамента спорта и туризма, и управления по связям с религиозными организациями департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы, где будет всесторонне рассмотрен вопрос уже в конкретных деталях. Затем будет выработано необходимое решение для воплощения идеи", — говорится в сообщении.
Храм в честь Чуда Архангела Михаила в Хонех располагается на берегу Москвы-реки, в районе Северное Братеево. В настоящее время строители завершили возведение стен. Ожидается, что к середине октября на купол поднимут освященный крест. Сдача храма должна состояться осенью 2019 года.
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