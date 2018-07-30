Названы любимые развлечения москвичей

Жители Москвы в среднем шесть раз в год посещают культурные и развлекательные мероприятия, передает телеканал "360".

В частности, они предпочитают ходить в кино, музеи и театры. Такие данные приводит в своем исследовании холдинг "Ромир".

"После анализа расходов выяснилось, что больше всего москвичи тратят на театры и музеи: 33% от общего числа потраченных средств пришлись на эту категорию. На втором месте — кинотеатры. На них приходится 27% расходов", — говорится в сообщении.

На третьем месте по популярности у москвичей — квесты, тиры, а также пейнтбол и картинг — все это занимает 10% от общего числа расходов. На оплату детских игровых комнат у жителей Москвы уходит 8% затрат, а на аттракционы — всего 7%.

Москвичи также любят ходить в цирк и тратят на это развлечение 4% от общего числа трат. Еще 3% приходятся на зоопарки и экскурсии, аквапарки и боулинг занимают по 2% и приблизительно 1% — на компьютерные клубы и бильярд.