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Названы любимые развлечения москвичей
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Названы любимые развлечения москвичей 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Жители Москвы в среднем шесть раз в год посещают культурные и развлекательные мероприятия, передает телеканал "360".
В частности, они предпочитают ходить в кино, музеи и театры. Такие данные приводит в своем исследовании холдинг "Ромир".
"После анализа расходов выяснилось, что больше всего москвичи тратят на театры и музеи: 33% от общего числа потраченных средств пришлись на эту категорию. На втором месте — кинотеатры. На них приходится 27% расходов", — говорится в сообщении.
На третьем месте по популярности у москвичей — квесты, тиры, а также пейнтбол и картинг — все это занимает 10% от общего числа расходов. На оплату детских игровых комнат у жителей Москвы уходит 8% затрат, а на аттракционы — всего 7%.
Москвичи также любят ходить в цирк и тратят на это развлечение 4% от общего числа трат. Еще 3% приходятся на зоопарки и экскурсии, аквапарки и боулинг занимают по 2% и приблизительно 1% — на компьютерные клубы и бильярд.
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