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В Петербурге закроют Старо-Невский проспект из-за замены дорожного покрытия
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В Петербурге закроют Старо-Невский проспект из-за замены дорожного покрытия 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге в среду, 1 августа, начнется ремонт дорожного покрытия на втором участке Невского проспекта — от площади Восстания до площади Александра Невского, движение транспорта там будет ограничено, сообщили в пресс-службе ГАТИ.
С вечера 1 августа до вечера 3 августа будут ремонтировать отрезок от площади Восстания до Полтавской улицы, включая перекрестки, движение на время ремонта будет ограничено.
С 3 по 6 августа закроют участок от площади Восстания до Полтавской вместе с перекрестками.
С 9 по 13 августа перекроют движение от проспекта Бакунина до Исполкомской улицы вместе с перекрёстками.
С 17 августа до 20 августа, а также с 24 августа до 27 августа перекроют для транспортных средств участок Невского проспекта от Перекупного переулка до площади Александра Невского.
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