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Около 5 млн кв м жилья построят на прилегающих к ЦКАД территориях в новой Москве
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Около 5 млн кв м жилья построят на прилегающих к ЦКАД территориях в новой Москве 

РИАМО 6 часов назад
Фото: РИАМО
До 5 миллионов квадратных метров жилья может быть построено на территориях новой Москвы, прилегающих к Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД), говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.
«Восемьдесят процентов застройки составит коммерческая недвижимость. В планах возводить технопарки, логистические центры, офисные и бизнес-площадки. Благодаря этому удастся создать порядка 100 тысяч рабочих мест. Создание именно такой инфраструктуры для строительного комплекса Москвы по поручению мэра столицы Сергея Собянина является приоритетом», — сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.
Он также отметил, что новая дорога снизит себестоимость перевозок, минимизирует негативное воздействие на окружающую среду, повысит безопасность дорожного движения.
«Первыми преимущества и удобства ЦКАД ощутят на себе автовладельцы деревень и садовых некоммерческих товариществ поселений Щаповское, Краснопахорское, Михайлово-Ярцевское, Первомайское, примыкающих к участку ЦКАД в новой Москве», — подчеркнул Жидкин.
Первый участок ЦКАД пройдет от трассы М-4 «Дон» (Каширское шоссе) до 11-го километра трассы А-107 («Малая» бетонка). Его протяженность составит почти 50 километров, из которых 22 километра пройдут по территории новой Москвы.
Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Дорога пройдет по территории Подмосковья и новой Москвы в 50 километрах от МКАД. Всего в состав ЦКАД войдут пять участков. Новая трасса станет основой сети скоростных дорог всей центральной России. Автодорога разгрузит московские вылетные магистрали (те, что имеют продолжение в Подмосковье) и МКАД от транзитной перевозки грузов, сократит себестоимость грузовых перевозок и транспортных издержек.
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