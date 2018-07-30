Около 5 млн кв м жилья построят на прилегающих к ЦКАД территориях в новой Москве

До 5 миллионов квадратных метров жилья может быть построено на территориях новой Москвы , прилегающих к Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД), говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

«Восемьдесят процентов застройки составит коммерческая недвижимость. В планах возводить технопарки, логистические центры, офисные и бизнес-площадки. Благодаря этому удастся создать порядка 100 тысяч рабочих мест. Создание именно такой инфраструктуры для строительного комплекса Москвы по поручению мэра столицы Сергея Собянина является приоритетом», — сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин

Он также отметил, что новая дорога снизит себестоимость перевозок, минимизирует негативное воздействие на окружающую среду, повысит безопасность дорожного движения.

«Первыми преимущества и удобства ЦКАД ощутят на себе автовладельцы деревень и садовых некоммерческих товариществ поселений Щаповское, Краснопахорское, Михайлово-Ярцевское, Первомайское, примыкающих к участку ЦКАД в новой Москве», — подчеркнул Жидкин.

Первый участок ЦКАД пройдет от трассы М-4 «Дон» (Каширское шоссе) до 11-го километра трассы А-107 («Малая» бетонка). Его протяженность составит почти 50 километров, из которых 22 километра пройдут по территории новой Москвы.