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В Краснодаре трамваи № № 2, 5, 8 временно изменят движение
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В Краснодаре трамваи № № 2, 5, 8 временно изменят движение 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
На участке ул. Коммунаров от ул. им. Максима Горького до ул. Пашковской 1 и 2 августа в вечернее время общественный транспорт пойдет по другим маршрутам
Трамваи № № 2, 5, 8 в краевой столице временно изменят движение.
На участке ул. Коммунаров от ул. им. Максима Горького до ул. Пашковской 1 и 2 августа в вечернее время общественный транспорт пойдет по другим маршрутам.
«Изменение обусловлено капитальным ремонтом участка трамвайного пути по ул. Коммунаров. Чтобы сократить неудобства для пассажиров, работы будут проводиться в ночное время», — сказал заместитель директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Схема временного изменения движения здесь.
Напомним, в Краснодаре обсудили возможное строительство новых трамвайных веток.
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