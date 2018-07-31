В Краснодаре трамваи № № 2, 5, 8 временно изменят движение

На участке ул. Коммунаров от ул. им. Максима Горького до ул. Пашковской 1 и 2 августа в вечернее время общественный транспорт пойдет по другим маршрутам

Трамваи № № 2, 5, 8 в краевой столице временно изменят движение.

На участке ул. Коммунаров от ул. им. Максима Горького до ул. Пашковской 1 и 2 августа в вечернее время общественный транспорт пойдет по другим маршрутам.

«Изменение обусловлено капитальным ремонтом участка трамвайного пути по ул. Коммунаров. Чтобы сократить неудобства для пассажиров, работы будут проводиться в ночное время», — сказал заместитель директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара

Схема временного изменения движения здесь.

Напомним, в Краснодаре обсудили возможное строительство новых трамвайных веток.