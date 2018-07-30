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Половина месячной нормы осадков вылилась на столицу за сутки
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Половина месячной нормы осадков вылилась на столицу за сутки 

Газета.Ru 1 час назад
В Москве и Подмосковье в течение последних суток выпало около половины месячной нормы осадков, передает НСН.
Об этом сообщили в погодном центре «Фобос».
По данным метеорологов, лимит на дождь в июле в столичном регионе уже почти исчерпан. Всего с начала месяца в Москве и области выпало 97% осадков. До конца месяца дождя в регионе уже не ожидается.
Норма осадков в июле составляет 94 мм. Рекорд по количеству осадков, выпавших за сутки, был установлен в Москве в 1981 году — 62 мм.
Добавим, что субботу, 28 июля, стала самым жарким днем в Москве с начала года.
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