Половина месячной нормы осадков вылилась на столицу за сутки

Москве и Подмосковье в течение последних суток выпало около половины месячной нормы осадков, передает НСН.

Об этом сообщили в погодном центре «Фобос».

По данным метеорологов, лимит на дождь в июле в столичном регионе уже почти исчерпан. Всего с начала месяца в Москве и области выпало 97% осадков. До конца месяца дождя в регионе уже не ожидается.

Норма осадков в июле составляет 94 мм. Рекорд по количеству осадков, выпавших за сутки, был установлен в Москве в 1981 году — 62 мм.

Добавим, что субботу, 28 июля, стала самым жарким днем в Москве с начала года.