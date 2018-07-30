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В Петербурге увеличилось количество перевезенных автобусами пассажиров
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В Петербурге увеличилось количество перевезенных автобусами пассажиров 

АиФ Санкт-Петербург 5 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Пассажиропоток на городских и пригородных маршрутах петербургского «Пассажиравтотранса» за год увеличился на 4,5 млн человек, сообщается на сайте предприятия.
В первом полугодии 2018 года городскими автобусами воспользовались 163 млн человек, а за тот же период 2017 года — 158,5 млн пассажиров. Количество поездок, оплаченных «Подорожником», увеличилось более чем на треть — до 23,3 млн  В 2018 году дополнительные автобусы были направлены на семь маршрутов. В том числе на маршруты, которые связывают станцию метро «Московская» и аэропорт. Ежедневно 1500 автобусов предприятия курсируют по 154 маршрутам.
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