В Петербурге увеличилось количество перевезенных автобусами пассажиров

Пассажиропоток на городских и пригородных маршрутах петербургского «Пассажиравтотранса» за год увеличился на 4,5 млн человек, сообщается на сайте предприятия.

В первом полугодии 2018 года городскими автобусами воспользовались 163 млн человек, а за тот же период 2017 года — 158,5 млн пассажиров. Количество поездок, оплаченных «Подорожником», увеличилось более чем на треть — до 23,3 млн В 2018 году дополнительные автобусы были направлены на семь маршрутов. В том числе на маршруты, которые связывают станцию метро «Московская» и аэропорт. Ежедневно 1500 автобусов предприятия курсируют по 154 маршрутам.