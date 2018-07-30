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Столичные жители решали, какими будут новые экскурсии в Измайловском парке
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Столичные жители решали, какими будут новые экскурсии в Измайловском парке 

Управа района Измайлово города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Среди предложенных дирекцией Измайловского парка вариантов новых экскурсионных программ лидером общественного мнения на «АГ» стала «Птицы парка».
Самой интересной посетителям парка показалась тема пернатых, живущих по соседству. Именно за нее на портале «Активный гражданин» более 30% участников обсуждения отдали свои голоса.
Измайловский парк — это уникальная экосистема, попадающая под разряд особо охраняемых. Дирекция парка хотела максимально подробно рассказать горожанам об этой удивительной природной территории. Именно поэтому в июне прошел опрос среди активных москвичей, призванный выяснить какие именно стороны жизни парка интересны его гостям.
Всего в голосовании приняли участие свыше 173 тысяч человек. Птицы заинтересовали большую их часть, на втором месте — водные экосистемы парка, а замкнули тройку лидеров — лекции о деревьях и кустарниках.
Сейчас на портале «Активный гражданин» выбирают лучшие парки города в рамках голосования «Любимые места Москвы». Выразить свое мнение может любой желающий.
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