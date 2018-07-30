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В Москве спасли пьяную женщину, купавшуюся в неположенном месте
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В Москве спасли пьяную женщину, купавшуюся в неположенном месте 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
На юго-востоке Москвы сотрудники экстренных служб спасли тонувшую в Нижнем Люблинском пруду женщину.
Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы. Известно, что спасенная женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.
«Сегодня, в понедельник, в 10:56 вахтенный наблюдатель поисково-спасательной станции «Текстильщики» заметил тонущую женщину в запрещенном месте Нижнего Люблинского пруда. Выслал спасательный катер Московской городской поисково-спасательной службы по тревоге. Московские спасатели оперативно вытащили пострадавшую из воды и доставили на станцию», — говорится в сообщении.
Сотрудники экстренных служб обнаружили женщину в 15 метрах от берега: «В данный момент спасенная ожидает на станции прибытие „скорой помощи“».
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