В Москве спасли пьяную женщину, купавшуюся в неположенном месте

На юго-востоке Москвы сотрудники экстренных служб спасли тонувшую в Нижнем Люблинском пруду женщину.

Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы. Известно, что спасенная женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

«Сегодня, в понедельник, в 10:56 вахтенный наблюдатель поисково-спасательной станции «Текстильщики» заметил тонущую женщину в запрещенном месте Нижнего Люблинского пруда. Выслал спасательный катер Московской городской поисково-спасательной службы по тревоге. Московские спасатели оперативно вытащили пострадавшую из воды и доставили на станцию», — говорится в сообщении.

Сотрудники экстренных служб обнаружили женщину в 15 метрах от берега: «В данный момент спасенная ожидает на станции прибытие „скорой помощи“».