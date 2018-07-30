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На двух улицах в Калуге отключат свет
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На двух улицах в Калуге отключат свет
Калуга 24
7 часов назад
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Калуга 24
31 июля под отключения электричества попадут две калужские улицы. Как сообщили в пресс-службе Калугаэнерго, с 8.30 до 18.00 будут обесточены дома №№ 41 и 43 на улице Льва Толстого и № 105 на Советской улице.
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