На двух улицах в Калуге отключат свет

31 июля под отключения электричества попадут две калужские улицы. Как сообщили в пресс-службе Калугаэнерго, с 8.30 до 18.00 будут обесточены дома №№ 41 и 43 на улице Льва Толстого и № 105 на Советской улице.