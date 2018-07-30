Врачи проконсультируют бесплатно у метро «Воробьевы горы» и в парке «Воронцово» 

Департамент здравоохранения организует лекции и встречи с медработниками рядом со станцией метро «Воробьевы горы», сообщает официальный сайт мэра Москвы.
28 июля на Андреевской набережной в медицинском пункте можно будет получить бесплатные консультации.
Принимать будут отоларингологи, дерматологи, врачи общей практики и другие специалисты.
Всего консультации будут вестись в 11 городских парках, в частности, в усадьбе «Воронцово».
«Формат проведения марафона «Московское здоровое лето» — консультация докторов по выходным в парках — был выбран неслучайно. Он позволяет горожанам принимать в нем участие всей семьей, совместив посещение врачей с прогулкой в парке», — рассказал руководитель Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.