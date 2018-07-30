Врачи проконсультируют бесплатно у метро «Воробьевы горы» и в парке «Воронцово»

Департамент здравоохранения организует лекции и встречи с медработниками рядом со станцией метро «Воробьевы горы», сообщает официальный сайт мэра Москвы

28 июля на Андреевской набережной в медицинском пункте можно будет получить бесплатные консультации.

Принимать будут отоларингологи, дерматологи, врачи общей практики и другие специалисты.

Всего консультации будут вестись в 11 городских парках, в частности, в усадьбе «Воронцово».