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В СЗАО началось строительство перехода через Московское центральное кольцо
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В СЗАО началось строительство перехода через Московское центральное кольцо 

Префектура СЗАО города Москвы 42 минуты назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Москве стартовали работы по возведению четырех внеуличных пешеходных переходов через Московское центральное кольцо (МЦК). На северо-западе столицы такой объект возводится на границе с Северным округом в районе дома 10 по улице Панфилова.
По словам руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева, сейчас здесь ведутся подготовительные работы и переустройство инженерных коммуникаций. Этот переход соединит улицу Врубеля и 1-й Волоколамский проезд.
Аналогичные работы проводятся еще в трех округах Москвы.
— Работы на всех четырех переходах ведутся по поручению мэра Сергея Собянина. Строительство планируется завершить в конце 2018 — начале 2019 года, — отметил Андрей Бочкарев.
Кроме того, проектируются еще три перехода в центре города, строительство которых начнется в ближайшее время.
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