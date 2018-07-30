В СЗАО началось строительство перехода через Московское центральное кольцо

Москве стартовали работы по возведению четырех внеуличных пешеходных переходов через Московское центральное кольцо (МЦК). На северо-западе столицы такой объект возводится на границе с Северным округом в районе дома 10 по улице Панфилова.

По словам руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева, сейчас здесь ведутся подготовительные работы и переустройство инженерных коммуникаций. Этот переход соединит улицу Врубеля и 1-й Волоколамский проезд.

Аналогичные работы проводятся еще в трех округах Москвы.

— Работы на всех четырех переходах ведутся по поручению мэра Сергея Собянина . Строительство планируется завершить в конце 2018 — начале 2019 года, — отметил Андрей Бочкарев

Кроме того, проектируются еще три перехода в центре города, строительство которых начнется в ближайшее время.