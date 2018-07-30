Ул. Челюскинцев хотят реконструировать от ул. Ново-Садовой до Московского шоссе 

На сайте администрации города опубликованы распоряжения департамента градостроительства о подготовке проектов планировки и межевания территорий под реконструкцию этих объектов.
Так, площадь участка под планировку ул. Челюскинцев составляет 3,8 га, протяженность дороги запланирована 1,17 километров.
Проектируемый участок ул. Революционной составит 1,05 километров.
В течение года по обоим объектам планируется провести инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические и топографо-геодезические изыскания.