Ул. Челюскинцев хотят реконструировать от ул. Ново-Садовой до Московского шоссе

На сайте администрации города опубликованы распоряжения департамента градостроительства о подготовке проектов планировки и межевания территорий под реконструкцию этих объектов.

Так, площадь участка под планировку ул. Челюскинцев составляет 3,8 га, протяженность дороги запланирована 1,17 километров.

Проектируемый участок ул. Революционной составит 1,05 километров.

В течение года по обоим объектам планируется провести инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические и топографо-геодезические изыскания.