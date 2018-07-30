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Проект строительства Юго-Восточной хорды утвердят до конца 2018 года
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Проект строительства Юго-Восточной хорды утвердят до конца 2018 года 

Управа Рязанского района 1 час назад
Фото: Лефортово
На юго-востоке столицы продолжается подготовка к возведению важного дорожного объекта — Юго-Восточной хорды. Как стало известно накануне, в этом году проект и смета строительства дорожного объекта будут утверждены.
— Мы разделили на этапы всю трассу будущей Юго-Восточной хорды, работаем над проектом и сметой строительства, — проинформировал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Стоит рассказать, что новая магистраль пройдет от станции «Нижегородская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена, дойдет до Третьего транспортного кольца, а в далее протянется до «новой» Москвы.
В рамках рассмотрения Адресной инвестиционной программы Москвы планируется также определить сроки строительства хорды.
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