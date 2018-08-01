58 станций метро откроют за 5 лет

В Москве откроют 58 станций метро за 5 лет

Москве в ближайшие пять лет будут введены в эксплуатацию 58 станций и 6 электродепо будут введены в эксплуатацию. Об этом сообщил вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, в общей сложности предполагается построить 135 км подземки. Это новые участки Калининско-Солнцевской, Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской и других линий, помимо этого будет открыта Кожуховская ветка. В планах также — возведение новых радиальных линий от Большого кольца, строительство участков в «новой» Москве и на территории Московской области

«Мы планируем завершить самый масштабный в мире проект по строительству метро — строительство Большой кольцевой линии протяженностью почти 70 км более чем с 30-ю станциями. Аналогов по масштабам и амбициозности проекта сегодня в мировом метростроении нет», — цитирует Марата Хуснуллина «Интерфакс».

Полностью Большая кольцевая линия с 31 станцией будет завершена к концу 2022 года.

Заммэра отметил, что развитие метро позитивно сказывается на экономике столицы, а также влияет на стоимость квартир москвичей, расположенных вблизи новых станций. «По независимым оценкам, капитализация жилья в тех районах, в которых появились новые станции метро, выросла в среднем от 12 до 20%», — заявил Марат Хуснуллин.