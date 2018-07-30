Тематический поезд ЦСКА начал курсировать по зеленой линии московского метро

Тематический поезд Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) начал курсировать на Замоскворецкой линии Московского метрополитена, сообщает ТАСС

Запуск состава приурочен к 95-летию организации.

"С большим удовольствием разрешите открыть мероприятие, которое посвящено знаменательной дате — запуску поезда, который посвящен 95-летию Центрального спортивного клуба армии.

Поезд будет ходить по одной из самых загруженных линий метрополитена — Замоскворецкой, где в среднем ежедневный пассажиропоток составляет порядка 900 тысяч, а иногда достигает и миллиона. Поэтому у пассажиров будет возможность изучить историю ЦСКА, посмотреть фотографии, вспомнить былые и нынешние достижения", — заявил исполняющий обязанности начальника метрополитена Дмитрий Дощатов

Сегодня ЦСКА включает в себя 67 видов спорта.

Ранее сообщалось, что ЦСКА готов продать Фернандеса в «Наполи» за €25 млн