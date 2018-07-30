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Тематический поезд ЦСКА начал курсировать по зеленой линии московского метро
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Тематический поезд ЦСКА начал курсировать по зеленой линии московского метро 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Тематический поезд Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) начал курсировать на Замоскворецкой линии Московского метрополитена, сообщает ТАСС.
Запуск состава приурочен к 95-летию организации.
"С большим удовольствием разрешите открыть мероприятие, которое посвящено знаменательной дате — запуску поезда, который посвящен 95-летию Центрального спортивного клуба армии.
Поезд будет ходить по одной из самых загруженных линий метрополитена — Замоскворецкой, где в среднем ежедневный пассажиропоток составляет порядка 900 тысяч, а иногда достигает и миллиона. Поэтому у пассажиров будет возможность изучить историю ЦСКА, посмотреть фотографии, вспомнить былые и нынешние достижения", — заявил исполняющий обязанности начальника метрополитена Дмитрий Дощатов.
Сегодня ЦСКА включает в себя 67 видов спорта.
Ранее сообщалось, что ЦСКА готов продать Фернандеса в «Наполи» за €25 млн
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