Павильон ожидания транспорта очистили от незаконных объявлений в Коптеве

Незаконную рекламу по просьбе жителей удалили со стен павильона ожидания наземного транспорта на остановке «Коптево». О проблеме москвичи ранее сообщили на портал «Наш город».

Максимом Ликсутовым. «Проведены работы по промывке и очистке от несанкционированных объявлений и граффити павильонов ожидания наземного городского пассажирского транспорта, расположенных на остановочном пункте «Коптево», — говорится в ответе, данном заявителю руководителем Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Напомним, портал «Наш город» создан для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. Оставить обращение может любой горожанин после регистрации. (ео)