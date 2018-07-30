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Павильон ожидания транспорта очистили от незаконных объявлений в Коптеве
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Павильон ожидания транспорта очистили от незаконных объявлений в Коптеве 

Управа района Коптево города Москвы 7 часов назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Незаконную рекламу по просьбе жителей удалили со стен павильона ожидания наземного транспорта на остановке «Коптево». О проблеме москвичи ранее сообщили на портал «Наш город».
«Проведены работы по промывке и очистке от несанкционированных объявлений и граффити павильонов ожидания наземного городского пассажирского транспорта, расположенных на остановочном пункте «Коптево», — говорится в ответе, данном заявителю руководителем Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максимом Ликсутовым.
Напомним, портал «Наш город» создан для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. Оставить обращение может любой горожанин после регистрации. (ео)
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