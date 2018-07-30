В Москве 1 августа откроется 30 бесплатных кинотеатров под открытым небом

Об этом сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский в рамках пресс-конференции, посвященной реализации проекта бесплатных летних кинотеатров в Москве. « Москва является крупнейшим мегаполисом мира с точки зрения киноиндустрии. Проект стартует 1 августа, до 9 сентября для москвичей будут работать 30 летних открытых кинотеатров в разных точках города, не только в центре», — сказал А. Кибовский.

Он добавил, что на площадках также будут проходить мастер-классы и творческие встречи.

В свою очередь генеральный директор сети «Московского кино» Светлана Максимченко уточнила, что площадки под открытым небом будут работать до 22:00.

«Мы понимаем, что летом гораздо приятнее смотреть кино на открытом воздухе и решили подарить зрителям открытые летние кинотеатры. Многие уже видели шатры, в ЦАО будет только две площадки, остальные в других округах. Открытые кинотеатры будут работать в будние дни с 11:00 до 22:00 и в выходные с 10:00 до 22:00», — пояснила С. Максимченко.

В материалах к пресс-конференции уточняется, что в центральном округе кинотеатры заработают в усадьбе Трубецких в Хамовниках и парке «Фестивальный».

Также площадки под открытым небом откроются в Парке Победы, Парке 60-летия Октября, Измайловском парке, Парк 850-летия Москвы, зоне отдыха Тропарево и тд.