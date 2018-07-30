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У семи станций московского метро будет новый облик
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У семи станций московского метро будет новый облик 

Вестник Бутова 7 часов назад
Обновление станций произойдёт в рамках капитального ремонта участка метро «Кунцевская»-«Студенческая». Речь идёт о станциях метро «Кунцевская», «Пионерская», «Филёвский парк», «Багратионовская», «Фили», «Кутузовская» и «Студенческая». Проекты уже согласованы Москомархитектурой.
Начав работу над проектами, архитекторы отталкивались от названий станций. К примеру, станцию «Студенческая» украсит панно, посвящённое университетским наукам.
Наряду с тематическими панно на обновлённых платформах станций появится новое архитектурное освещение, а также будут установлены информационные стелы и другие функциональные элементы. Таким образом, изменится не только облик, но и комфортность станций метро (плюс повысится их безопасность).
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