У семи станций московского метро будет новый облик

Обновление станций произойдёт в рамках капитального ремонта участка метро «Кунцевская»-«Студенческая». Речь идёт о станциях метро «Кунцевская», «Пионерская», «Филёвский парк», «Багратионовская», «Фили», «Кутузовская» и «Студенческая». Проекты уже согласованы Москомархитектурой.

Начав работу над проектами, архитекторы отталкивались от названий станций. К примеру, станцию «Студенческая» украсит панно, посвящённое университетским наукам.

Наряду с тематическими панно на обновлённых платформах станций появится новое архитектурное освещение, а также будут установлены информационные стелы и другие функциональные элементы. Таким образом, изменится не только облик, но и комфортность станций метро (плюс повысится их безопасность).