Троллейбусы четырех маршрутов не будут ходить в Таганроге в августе

Как сообщается на сайте городской администрации, движение троллейбусов маршрутов № 1, 2, 5 и 7 будет прекращено в связи с перекрытием участка улицы Фрунзе между переулками Смирновским и Гоголевским.

Улицу закроют для транспорта с 3 по 31 августа для проведения ремонта канализационного коллектора.

В период временного прекращения движения автобусы № 31, 34 и 35 будут следовать по схеме: от ул. Дзержинского по ул. Петровской, пер. Гоголевскому и далее по установленным маршрутам. Выезд — в обратном направлении.