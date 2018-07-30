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Троллейбусы четырех маршрутов не будут ходить в Таганроге в августе
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Троллейбусы четырех маршрутов не будут ходить в Таганроге в августе 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщается на сайте городской администрации, движение троллейбусов маршрутов № 1, 2, 5 и 7 будет прекращено в связи с перекрытием участка улицы Фрунзе между переулками Смирновским и Гоголевским.
Улицу закроют для транспорта с 3 по 31 августа для проведения ремонта канализационного коллектора.
В период временного прекращения движения автобусы № 31, 34 и 35 будут следовать по схеме: от ул. Дзержинского по ул. Петровской, пер. Гоголевскому и далее по установленным маршрутам. Выезд — в обратном направлении.
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