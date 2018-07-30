На юго-западе Москвы демонтировали пивной магазин — самострой

В Теплом Стане демонтировали построенный без разрешительной документации пивной магазин, говорится в сообщении Госинспекции по недвижимости Москвы

Предприниматель по соседству с гаражами на улице Теплый стан, где ему предоставили в аренду участок для эксплуатации здания гаражного и складского назначения, построил капитальное здание и открыл пивной магазин, говорится в сообщении ведомства.

"Разрешительная документация на проведение строительства на данном участке не выдавалась, разрешение на строительство, акт ввода в эксплуатацию капитального объекта не оформлялись. Земельный участок для строительства капитальных и иных объектов в пользование не предоставлялся", — подчеркивается в нем.

Нелегальный пивной магазин демонтирован, сообщается в пресс-релизе.