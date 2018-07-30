В Ломоносовском районе построят школу хореографии и изобразительных искусств

В 2020 году в ЮЗАО будет построена суперсовременная школа для детей Ломоносовского и близлежащих районов столичного Юго-Запада. Об этом рассказывается на странице Мэра Москвы Сергея Собянина в Twitter.

«В Ломоносовском районе построим школу хореографии и изобразительных искусств. В ней смогут заниматься школьники и малыши», — написал Мэр в своем микроблоге.

На первом этаже школы будут преподавать живопись и скульптуру, на втором разместится просторный актовый зал, а на третьем дети смогут заниматься танцами.

«Построить здание планируется в 2020 году», — добавил С. Собянин.