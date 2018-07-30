В Москве с 1 августа начнут работу тридцать бесплатных летних кинотеатров

МОСКВА , 30 июл — РИА Новости . Тридцать бесплатных летних кинотеатров на свежем воздухе откроются в Москве с 1 августа, до Дня города, который пройдёт 9 сентября, москвичи смогут увидеть более 150 картин и мультфильмов, сообщил журналистам в понедельник глава департамента культуры Александр Кибовский

"В течение августа и до Дня города, 9 сентября, будут работать 30 открытых кинотеатров для наших москвичей, которые расположатся в разных точках нашего города, именно в районах, не только в центре. Нам очень важно было уйти в округа и показывать самые разные кинопроекты. Нам бы хотелось, чтобы они стали местами притяжения людей, так как предполагаются творческие встречи, мастер-классы, детские программы, а залы трансформируются вплоть до танцплощадок", — рассказал Кибовский на пресс-конференции.

Как рассказала генеральный директор Москино Светлана Максимченко, площадки будут работать со среды по воскресенье, в будние дни показы будут идти с 11.00 до 22.00, а в выходные они начнутся на час раньше. Вместимость кинотеатров рассчитана на 200 мест, однако зрители могут приходить со своими стульями или разместиться на газонах.

Максимченко отметила, что площадки будут организованы в каждом округе и появятся, например, в Измайловском парке, Парке Победы на Поклонной горе, парке Печатники и Воронцовском парке.

"При выборе мест мы исходили из того, где действительно не хватает кинотеатров, где просмотр будет комфортен, где будут уютные площадки. На этих площадках мы покажем больше 150 картин и мультфильмов. Программа будет предназначена для зрителей всех возрастов, в утренние часы будут показы в основном для детской аудитории, взрослой аудитории мы покажем как всеми любимые старые картины, так и новые хиты", — добавила она.

По словам директора, помимо кинопоказов для горожан организуют специальные взрослые и детские программы, а на площадках разместят фудкорты и точки буккроссинга. Взрослая программа включит в себя мастер-классы, встречи с режиссерами, кинокритиками и журналистами, public-talk об отечественном кино, просмотры оскароносных фильмов разных лет, а также мастер-классы по актёрскому мастерству. Маленьких зрителей, в частности, ожидают аниматоры в костюмах мультипликационных героев, фотосессии и ростовые куклы.