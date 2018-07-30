30 бесплатных кинотеатров под открытым небом откроются в столице 1 августа

Москва, по его словам, является крупнейшим мегаполисом в сфере киноиндустрии.

"Проект стартует 1 августа, до 9 сентября для москвичей будут работать 30 летних открытых кинотеатров в разных точках города, не только в центре", — сказал Кибовский на пресс-конференции, посвященной реализации проекта бесплатных летних кинотеатров в столице.

На площадках, по его словам, также будут проходить мастер-классы и творческие встречи.