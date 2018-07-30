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30 бесплатных кинотеатров под открытым небом откроются в столице 1 августа
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30 бесплатных кинотеатров под открытым небом откроются в столице 1 августа 

Москва24 24 минуты назад
Фото: Москва24
30 бесплатных кинотеатров под открытым небом откроются в Москве 1 августа и будут работать до 9 сентября, сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, передает Агентство «Москва».
Москва, по его словам, является крупнейшим мегаполисом в сфере киноиндустрии.
"Проект стартует 1 августа, до 9 сентября для москвичей будут работать 30 летних открытых кинотеатров в разных точках города, не только в центре", — сказал Кибовский на пресс-конференции, посвященной реализации проекта бесплатных летних кинотеатров в столице.
На площадках, по его словам, также будут проходить мастер-классы и творческие встречи.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о распространении запрещенной для детей информации, предполагающий дать кассирам кинотеатров и библиотекарям право проверять паспорт у посетителей. Удостоверение личности в кинотеатре попросят, если кассир или контролер усомнились в достижении посетителем совершеннолетия, отмечается в проекте закона.
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