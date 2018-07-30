Станцию метро «Академическая» закрыли на капремонт до июля 2019 года

Станция метро «Академическая» с сегодняшнего дня, 30 июля, закрыта на капитальный ремонт.

По плану работы продлятся 11 месяцев. Специалистам предстоит восстановить гидроизоляцию наклонного хода. Всего будет смонтировано около 1,5 тысяч квадратных метров зонтов с антивандальным покрытием. Во время работ на станции «Академическая» также будет проведен капитальный ремонт эскалаторов, заменены элементы отделки вестибюлей, установлены современные светодиодные светильники, модифицированная линейка турникетов, модернизирована система видеонаблюдения и проведены мероприятия по повышению доступной среды для пассажиров с ограниченными возможностями.