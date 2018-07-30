С. Собянин провел встречу с коллективом технопарка «Строительный» в рамках своей предвыборной агитации

Встреча прошла на месте строительства технопарка в составе зданий проектно-технологического института строительной отрасли и гостиницы квартирного типа на ул. Выборгская на севере столицы.

»Хотел сказать вам спасибо за Москву. Компания очень хорошая, качественная, участвует в городских программах. Вообще строительная отрасль Москвы одна из самых крупнейших. Каждый год сдаем около 9 млн кв. м, не только жилье, но и детские сады, школы, спортивные объекты, коммерческие объекты, офисы, многофункциональные центры и технопарки, как тот, в котором мы находимся с вами», — сказал С. Собянин.

По его словам, очень важно, чтобы на месте будущей жилой недвижимости создавались и рабочие места. «Мы несколько лет тому назад приняли решение не строить дома старых серий, и „Крост“ был одна из первых компаний, которая начала производить современные корпуса и современные материалы, энергоэффективные, качественные. Это очень хорошо. Спасибо вам за вашу работу. Москва всегда поддерживала и будет поддерживать новое современное инновационное производство, которое должно украшать наш город», — сказал С. Собянин.

Концерн «Крост» выступает генподрядчиком проекта нового технопарка и гостиницы. Строительство объектов началось в июне текущего года и завершится летом 2020 г.

В рамках работ проводится модернизация промышленного района. В частности, концерн благоустроил берег Головинского канала: создана пешеходная зона протяженностью 3 тыс. м, очищен сам канал, запущена живая рыба, проложено 1,5 км новых коммуникаций. Проведено озеленение территории: высажено 500 деревьев, 3,5 тыс. кустарников. Кроме того, здесь обустроили две зоны отдыха, два пирса, три детские площадки и открыли контактный зоопарк с животными и обслуживающим персоналом.

Встречи С. Собянина с коллективами столичных предприятий в рамках избирательной кампании по выборам мэра Москвы будут проходить регулярно. Первая такая встреча прошла на московской фабрике по изготовлению мороженого.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 г.