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На маршруте № 758 изменили расписание
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На маршруте № 758 изменили расписание 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 7 часов назад
Время работы автобусов № 758, что курсируют по территории района Орехово-Борисово Северное, изменилось. Новый режим начал действовать на маршруте в субботу, 28 июля.
Если раньше последний автобус от станции метро «Орехово» в сторону Шипиловской улицы отправлялся по будням в 19:45, а по выходным в 20:36, то теперь у пассажиров появилась возможность добраться до дома на наземном транспорте и в 22:00.
Изменения коснулись и в направлении этого автобуса в сторону Орехового бульвара. Раньше последняя машина отъезжала от станции метро по будням в 20:20, а по выходным — в 21:04. Теперь же они будут отправляться и в 22:27.
Такие изменения позволят района Орехово-Борисово Северное удобнее добираться до дома в поздние часы.
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
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