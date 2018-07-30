На маршруте № 758 изменили расписание

Время работы автобусов № 758, что курсируют по территории района Орехово-Борисово Северное, изменилось. Новый режим начал действовать на маршруте в субботу, 28 июля.

Если раньше последний автобус от станции метро «Орехово» в сторону Шипиловской улицы отправлялся по будням в 19:45, а по выходным в 20:36, то теперь у пассажиров появилась возможность добраться до дома на наземном транспорте и в 22:00.

Изменения коснулись и в направлении этого автобуса в сторону Орехового бульвара. Раньше последняя машина отъезжала от станции метро по будням в 20:20, а по выходным — в 21:04. Теперь же они будут отправляться и в 22:27.

Такие изменения позволят района Орехово-Борисово Северное удобнее добираться до дома в поздние часы.