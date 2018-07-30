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В Стройкомплексе рассказали о развитии московского метро
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В Стройкомплексе рассказали о развитии московского метро 

Авторадио 8 часов назад
Более 7,5 миллионов пассажиров перевезли поезда Большой кольцевой линии столичного метро с момента запуска первого участка в феврале этого года. Об этом сообщает официальный сайт Стройкомплекса Москвы. В феврале станциями «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошёвская», «Шелепиха» и «Деловой центр» пользовалось 1,2 миллиона пассажиров, а в июле — свыше 1,5 миллионов. Таким образом, пассажиропоток вырос почти на 28%. Напомним, что после завершения строительства длина Большой кольцевой линии метро составит 69 километров, на ней будет 31 станция.
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