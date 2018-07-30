Ночной велопарад закроет в Москве несколько улиц

Вечером в субботу, 4 августа, в центре Москвы перекроют и ограничат движение на многих улицах. Это связано с проведением ночного велопарада. Как сообщает портал mos.ru, участки будут постепенно открывать по мере продвижения колонны.

С 22:30 автомобилисты не смогут проехать по Суворовской площади, Самотечной и Садовой-Самотечной улицам, Цветному, Петровскому, Страстному, Тверскому и Никитскому бульварам, Новому Арбату, Хамовническому Валу, Моховой, Охотному Ряду и Театральному проезду. А также по Смоленской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей, Фрунзенской, Пречистенской и Кремлевской набережным, Новой и Старой площадям, Варварке, Большому Москворецкому мосту, Болотной улице и Болотной площади.

На некоторых участках движение ограничат частично. С 17:00 4 августа до 03:00 5 августа оставят только по одной полосе движения на Суворовской площади и примыкающих к ней улицах. На Болотной площади и прилегающих улицах по одной полосе будет открыто с 23:00 4 августа до 04:00 5 августа.

Участники ночного велопарада стартуют в 23:00 с Суворовской площади. Протяженность маршрута составит 20 километров. Финишируют велосипедисты на Болотной площади.