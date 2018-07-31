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Участники проекта Активный гражданин заполнят анкету Влюбиться в столицу
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Участники проекта Активный гражданин заполнят анкету Влюбиться в столицу 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Хамовники
Фото: архив
Жители Москвы примут участие в голосовании «Влюбиться в столицу». Опрос открыли 31 июля.
Анкетирование будет связано с выбором места для фотосессий в Москве. Участникам голосования предстоит выбирать от одного до пяти вариантов ответа. Среди них: «Парки столицы», «Поместья и усадьбы», «Бизнес-центры, магазины, торговые центры», «Мосты» и «Улицы».
По словам организаторов, с помощью анкетирования выберут идеальный фон для создания красивых фотографий.
Отдать свой голос можно будет на официальном сайте проекта «Активный гражданин».
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