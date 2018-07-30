Ещё
Ряд поездов на Ленинградском направлении ОЖД отменят 1-15 августа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ряд поездов на Ленинградском направлении ОЖД отменят 1-15 августа 

Агентство «Москва» 9 часов назад
Расписание некоторых пригородных поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится в первой половине августа, сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).
«В связи с модернизацией инфраструктуры Октябрьской железной дороги в первой половине августа изменится расписание движения ряда пригородных поездов на участках Москва-Тверь (Конаково) и Тверь-Бологое (Торжок)», — говорится в сообщении.
Так, с 1 по 15 августа будут отменены семь поездов Москва-Крюково, два поезда Москва-Подсолнечная и один поезд Москва-Клин. По направлению в Москву в указанный период отменены восемь поездов из Крюково и один поезд из Клина.
Агентство «Москва»: последние новости
Дни открытых дверей пройдут в московских больницах и медицинских центрах в августе Общественная палата Москвы открыла дополнительный набор в корпус наблюдателей Доходный дом купцов Бурениных в центре Москвы признали объектом культурного наследия
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко114
Россиянам окончательно испортили лето53
Жестокая расправа над туристами попала на видео121
Решена судьба одной из зарезавших отца сестер10
Как обижают россиянок в Турции, выходка Хирурга и другие события дня7
Видео
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
04:49
Милонов предложил устроить суд над Бузовой
Шоу-бизнес
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
04:20
Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
Происшествия Пожары
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
01:48
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
СНГ В мире
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
00:21
Жестокая расправа над туристами попала на видео
Криминал Происшествия
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение