Ряд поездов на Ленинградском направлении ОЖД отменят 1-15 августа 

Расписание некоторых пригородных поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится в первой половине августа, сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).
«В связи с модернизацией инфраструктуры Октябрьской железной дороги в первой половине августа изменится расписание движения ряда пригородных поездов на участках Москва-Тверь (Конаково) и Тверь-Бологое (Торжок)», — говорится в сообщении.
Так, с 1 по 15 августа будут отменены семь поездов Москва-Крюково, два поезда Москва-Подсолнечная и один поезд Москва-Клин. По направлению в Москву в указанный период отменены восемь поездов из Крюково и один поезд из Клина.